英媒︰中國警告印度勿阻華為　否則將予反制

中國科技巨企華為被美國「封殺」風波仍未平息，英國傳媒周二（6日）引述消息人士指，有中國官員早前警告印度當局，如因美方施壓而禁止華為在當地開展業務，中方會向在華經營的印度企業採取「反制」措施。對此，中國外交部曾稱，希望印度作出獨立客觀判斷，為中國企業投資提供公平、公正、不受歧視的營商環境；印度外交部則拒絕回應。



據報道，華為早前曾向印度政府表明，願就間諜風險向印方作出正式承諾，但印度尚未決定是否允許華為參與該國的5G網絡建設。來自印度電訊部門的消息人士指，印方已成立一個專責委員會來審查華為的網絡安全，又指「無後門」協議雖能緩解部分擔憂，但無法完全消除疑慮，政府內部目前對是否允許華為開展業務存在分歧。



報道指，中國外交部上月10日曾召見印度駐華大使唐勇勝（Vikram Misri），表達對美國將華為排除在全球5G流動基礎設施之外的擔憂；期間中方官員表明，如印方阻止華為在印度開展業務，在華經營的印度企業將面臨相應後果。



雖然相比其他全球主要經濟體，印度企業在中國的業務規模較小，但根據中國商務部的數據顯示，去年中印雙邊貿易額亦達到955.4億美元（約7452.12億港元），同比增長13.2%。印度也是中國第7大對外貿易夥伴，中國則是印度的第3大貿易夥伴。