據內地最高檢周三（7日）消息，華融投資股份有限公司（下稱「華融」）前董事長秦嶺涉嫌受賄及貪污案，由天津市監察委員會調查終結，近日由天津檢察院第一分院依法向天津市第一中級人民法院提起公訴。



起訴書指出，被告秦嶺利用擔任華融董事長、中國華融國際控股有限公司總經理等職務上的便利，為他人謀取利益，索取、非法收受他人巨額財物；又利用職務上的便利，非法佔有巨額公共財物，依法應當以受賄罪、貪污罪追究其刑事責任。



據知，秦嶺是雲南省委前書記秦光榮之子。今年5月9日，秦光榮涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受中紀委紀律審查和監察調查。秦光榮是中央紀委國家監委發布首名自首的原省部級一把手。



內媒稱，秦光榮主政雲南期間，曾因選人用人方面屢遭爭議。其子秦嶺因涉華融賴小民系列案，在賴於香港被控制後不久，秦光榮受壓下才攜妻黃玉蘭主動投案，其舅仔黃永明也被帶走調查。另有報道指，每逢重要節日或秦光榮的生日，不少人到秦家送上利是或價值數十萬元的名牌手袋，黃玉蘭都來者不拒。



華融前黨委書記、董事長賴小民涉嫌受賄、貪污、重婚一案，近日亦同樣完成審查，今年2月已由天津檢察院第二分院，向天津第二中院提起公訴。