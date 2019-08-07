韓國瑜妻祖墳佔公地　縣政府不起訴允許補回申請

台灣高雄市長韓國瑜爆出別墅違建醜聞後，他妻子李佳芬位於雲林縣的祖墳也被揭涉佔用公地。縣民政處周三（7日）表示給予李佳芬1個月時間補回申請，否則處以3萬至15萬元新台幣（約7600至3.8萬港元）罰款。但若不影響公共利益，將不會起訴及要求遷葬。



雲林縣農業處負責人指出，李的祖墳用地為都市計畫區內的農地，必須農用是事實，但除此之外根據新修訂的《殯葬管理條例》不論農地或私人土地全部禁葬，該用地為水利用地，縣政府會尊重水利會，但會要求水利會租約到期後不再續約。



李的叔叔李日良指該墳在20多年前興建，一直相安無事，暗批民進黨為了選情而進行抹黑，但他仍會全力配合縣政府的要求。



在同一天，有反對蔡英文的團體到新北市政府請願，要求調查蔡英文祖墳的違建問題。團體負責人指蔡祖墳違建是全民皆知的事實，他們曾多次發起抗議，但政府沒有處理。國民黨籍的新北市長侯友宜表示，之前已就墓園大小進行勘驗，並對違法的部分作出處罰，如今收到新的舉報，民政局將會再次派人到現場調查。