新聞背後：兩岸關係倒退　政經文化交往受阻

大陸暫停赴台參加金馬影展引起廣泛迴響，有台媒周三（7日）引述不具名的大陸影視業者稱，近期香港反修例風波及明年1月台灣的總統大選，均有可能是北京當局作出此舉的原因。



去年有台灣業界人士在金馬獎的頒獎台上就台獨問題表態，該大陸業者表示，相關言論惹起軒然大波，故陸方才作出決定今年不參加的決定。該業者進一步分析，香港就修訂《逃犯條例》風波觸發連串遊行示威，以及臨近的台灣選舉都有可能是原因，並指光是有人在現場說出「香港加油」，都足以讓大陸感到尷尬。



大陸國務院港澳辦新聞發言人楊光，周二（6日）就有指外部黑手捲入香港反修例事件時表示，一些台灣政客公然發表了不負責任的言論。對此台灣的陸委會回應，指陸方「顛倒黑白、是非不分」，刻意曲解各界的發言。



事實上，蔡英文政府自執政後，兩岸關係持續緊張，大陸繼日前宣布全面暫停陸客赴台個人遊後，今次再封殺具文化交流意義的金馬獎，自此雙方交流自政治、經濟、文化層面均受波及，或令人憂慮雙方的互動會重回九二共識前的狀態。