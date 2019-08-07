新會法院公開宣判涉黑案　主犯9罪併罰囚25年

廣東江門市新會區人民法院周三（7日）就一宗重大涉黑案件進行一審宣判，案中主犯蔣秾達，包括組織、領導黑社會性質組織、故意傷害罪等9項罪名成立，數罪併罰下被判囚25年，並沒收個人全部財產，剝奪政治權利5年；其他被告則分別被判囚3年7個月至19年6個月不等。



法院經審理查明，蔣秾達早年曾涉故意傷害罪被判囚，刑滿釋放後竟從2009年開始，夥同新會區梅閣村委會幹部非法轉讓、倒賣土地使用權牟取暴利，又籠絡、招納釋囚、社會閒散人員，以暴力、威脅等手段確立組織強勢地位，逐漸形成黑社會性質組織。



在蔣秾達領導下，該組織多次實施故意傷害、尋釁滋事、聚眾鬥毆等暴力犯罪，並通過非法轉讓、倒賣土地使用權、強迫交易、敲詐勒索、開設賭場、非法採礦、壟斷土地承包經營權投標等方式斂財，在梅閣村一帶稱霸一方，為非作惡，欺壓百姓，嚴重破壞當地秩序。



法院認為，以蔣秾達為首的犯罪組織具備黑社會特徵，應依法認定為黑社會性質組織；而蔣秾達作為組織領導者，應承擔該組織所犯的全部罪行；其他被告人則根據各自在犯罪活動中所起的作用承擔責任，遂依法作出上述判決。