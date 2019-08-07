網紅餐館涼拌毛肚驚現活蛆　市監局介入調查

四川成都市一名蘇姓女子日前與朋友到當地一間網紅餐館吃飯時，發現其中一道「涼拌毛肚」裏竟有多條活蛆，嚇得立即投餐館投訴。雖然餐館經理當時提出免去該道菜的錢，並全單8折，事後更全額退款，惟蘇女最終仍決定曝光事件。當地市監部門已介入調查。



事發於周日（4日）下午6時許，蘇女與另外2名朋友逛街後，便前往該餐館吃飯，一共點了8款菜式；用餐期間，其他7款菜式均沒問題，但蘇女準備吃涼拌毛肚時，竟發現多條活蛆在蠕動，眾人隨即感到反胃。及後，蘇女向經理投訴，餐館便撤走該道菜式並道歉。雖然經理解釋該些活蛆可能來自辣椒，但蘇女士懷疑是毛肚擺放太久才生出蟲來。



由於經理提出免去該道菜的錢，並全單8折，蘇女一行便微信支付了192元人民幣（約217港元）。惟蘇女回家後愈想愈不舒服，便在網上發布此次經歷。未料到周一（5日），一名自稱是該餐館客服經理的肖女士與蘇女聯繫，退還了192元餐費，並再次向蘇女致歉，同時表示已勒令廚房進行檢查及已處罰涉事員工。



內地傳媒事後向肖女士查詢，她表示店方事後一直積極處理，翻查了店內監控等，但暫時未發現活蛆到底是來自何處。她又指，當地相關部門已到店內檢查，店方亦進行自查；但對於活蛆來自毛肚的說法，她強調，店內的毛肚都是每天新鮮購入，且加熱後不可能出現有活蛆的情況。



至於當地市監局周二（6日）則回應指，執法人員當天上午已再到餐館抽檢食材，未來將再次安排人員對餐館經營場地、後廚等進行深入檢查。