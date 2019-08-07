陸男憑水泡廈門游到金門　辯稱︰不懂辦理手續

山東一名27歲的常姓男子，帶着3隻水泡及2包用來禦寒的辣椒，長途跋涉1300公里去到福建廈門，從該處出海游水到台灣金門，周二（6日）上岸時被台岸巡人員拘捕。常某供稱一直想出外遊歷，卻不知如何辦理手續，只好出此下策。台岸巡則懷疑常某涉及法律問題無法正常出境，訊後以違反《入出國及移民法》、《國安法》等將他移送法辦。



當日上午6時45分，金門岸巡隊在烈嶼鄉西方陸軍貴山岸際左側巡邏時，發現身穿水泡的常某，立即埋伏在周邊觀察，趁他不備上前將其制服。岸巡人員通過盤問得知，常是通過參加每年一度的「金廈泳渡」活動，從廈門會展中心海灘下水，幾經漂浮後抵達金門。但他拒說詞反覆，連家人電話都拒絕提供，令岸巡人員一時間無計可施。



岸巡負責人指，近年來「金廈泳渡」活動後常有偷渡案發生，可能是活動在大陸打開知名度，有心人發現原來游泳就可以到台灣，才會用這種方法游過來。今次是金門10日內第2次截獲大陸偷渡客，上月31日一名廣西籍男子也划橡皮艇偷渡到金門，在田墩海岸上岸。

