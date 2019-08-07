各地情侶浪漫過七夕　內媒揭近7成大生中學初戀

周三（7日）是七夕情人節，對於年輕熱戀情侶而言，尤其甜蜜。內地傳媒日前向全國1030名大學生進行問題調查，發現近7成人的初戀始於中學時期，惟8成人已和初戀情人分手。另外，各地均有情侶趁着七夕佳節結婚；至於單身一族則參加相親會，希望在這個甜蜜節目邂逅另一半，留下浪漫的回憶。



根據內媒調查，在有戀愛經驗的受訪大學生中，接近7成人初戀發生在中學時期，亦有近1成人早在小學已有初戀，而在大學才有初戀的則約2成人，但近8成人已和初戀分手；至於擇偶條件方面，性格、人品和外貌則高鋸前三位，至於經濟條件、學歷及家庭背景均不足3成人選擇，是排名最低。



對於單身一族而言，逾5成人渴望拍施，結束「單身狗」的生活；至於不願意戀愛的大學生中，近7成人是認為「未遇上喜歡的人」才維持單身；值得一提的是，接近一半不願拍拖的受訪者認為「戀愛太麻煩」。



有年輕人不願拍拖，但亦有人趁年輕便結婚組織家庭。其中在廣州市越秀區民政局婚姻登記處，周三上午9時許已有不少新人排隊登記，有新人表示「雖然覺得被綁住了，但還是很開心」；另在北京，全市16區的婚姻登記處至當天上午11時，已有753對新人前來領證。



至於已婚一族或戀愛人士，則花盡心思希望與另一半渡過浪漫的節日。其中在天津市，有10對老夫婦獲鶴童老年福利協會邀請，到「網紅圖書館」補拍婚照，重溫浪漫；年輕的情侶則參加接吻大賽，誓要「人財兼得」。另一方面，各地均有商家組織相親大會，讓單身一族趁佳節脫單。



對於剛失戀、離婚的人士而言，七夕也不是「世界末日」。浙江紹興就有商場推出「失戀展」，展示從全國各地徵集回來的「失戀文」，讓失戀人士用積極方式和自己的過去和解，開始新的生活。不過從現場照片可見，參觀的人群中不乏一對對情侶，單身人士小心受到「二次傷害」。