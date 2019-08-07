少年被阿姨罰跪浴缸離奇溺斃　手腳有捆綁痕迹

台灣新北三重區一名15歲的劉姓少年，周三（7日）凌晨因不肯睡覺，遭同居的39歲阿姨罰跪浴缸，數分鐘後被發現遇溺，送院後證實不治。警方在現場尋獲兩條童軍繩，估計少年死前被人綁住手腳，他以往也有被家暴的紀錄，已依殺人罪嫌帶走他阿姨、父親調查。



死者阿姨供稱，死者當日凌晨3時許在家中大吵大鬧，她出言勸阻無果，於是要他跪在裝滿水的浴缸中冷靜情緒，自己獨自到室外吸煙。惟3分鐘後返回浴室，死者已遇溺失去意識。他父親則自稱當時正在睡覺，根本不知道發生甚麼事，也沒有參與懲罰兒子。



警方調查發現，死者身高約1.5米，但浴缸的水深只有0.4米，加上他手腳疑似有遭捆綁的痕迹。另死者的妹妹透露，「阿姨管教哥哥的聲音非常大，連在房間都聽得到」，案件疑點重重，他父親、阿姨的說法均有待商榷。



知情者指死者家境清寒，母親罹癌過世後與父親、妹妹相依為命，但1年前家中卻意外發生大火燒毀，只好跟隨暫居在劉姓阿姨家中。他為特教班學生，平時個性較為好動，經常被阿姨動手教訓，鄰居都曾聽見吵鬧聲響，對此印象十分深刻。