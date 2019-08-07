涉嫌職務違法　中國五礦集團有限公司前總經濟師受查

內地官場持續打擊貪腐。據湖北省監委消息，中國五礦集團有限公司前總經濟師何仁春，涉嫌嚴重職務違法，正接受調查。另河南省商丘市政協前主席吳宏蔚被捕；雲南省地質調查局黨委書記蔣錚受查。



公開資料顯示，現年62歲的何仁春，湖南郴州人。1970年11月參加工作，曾任株洲硬質合金廠進出口公司科長、副總經理。1994年12月任湖南省國際經濟開發集團實業公司總經理；1998年3月任湖南省國際經濟開發集團實業公司副總經理、黨組成員兼湖南平和堂實業有限公司副總經理；2002年5月任湖南省有色金屬工業總公司副經理。



何仁春於2004年9月至2010年7月，兼任湖南省有色金屬控股集團有限公司董事長、湖南省有色金屬股份有限公司董事長；之後升任中國五礦集團有限公司前總經濟師，至2016年9月退休。



另內地最高人民檢察院周三（7日）通報，河南省商丘市政協前主席、黨組書記吳宏蔚（正廳級）涉嫌受賄一案，已調查終結，移送河南焦作市人民檢察院審查起訴。檢方以涉嫌受賄罪、利用影響力受賄罪，對其作出逮捕決定。



據雲南省紀委監委消息，雲南省地質調查局黨委書記蔣錚（副廳級），涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察審查。



公開資料顯示，現年57歲的蔣錚，雲南省鶴慶縣人。1984年8月至2000年8月，在省地質礦產勘查開發局工作，歷任地質測量組組長、礦管處主任科員、副處長、處長；2000年8月加入省國土資源廳，先後擔任礦產開發管理處處長、規劃處處長兼科技處處長、產開發管理處處長；2008年6月至今，任省地質調查局黨委書記。