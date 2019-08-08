嫌7歲女兒食飯慢　狠母用鐵棍毆打句鐘致死

山東濱州鄒平市一名董姓女子，上周六（3日）嫌7歲的長女郭x萱吃飯慢，竟狠心用鐵棍毆打她長達一小時。董女更不理女童滿身瘀傷，多次阻止丈夫將女兒送院，最終女童當天不治。警方周三（7日）下午通報，董女周日（4日）已被刑事拘留。



據內地媒體報道，事發當天下午2時，董女一家四口在出租屋吃午飯。郭x萱因吃飯慢，董女不斷提醒：「你再吃這麼慢，我就打你了。」之後讓丈夫把小女兒抱出去，關上睡房房門，拿一根鐵棍毆打郭女。



「我也不敢拉架（即拉開他們），我一阻止，她也打我。」郭父自稱以前多次被妻子毆打，當天孩子被打了一個小時，他被關在門外。開門後，郭父發現女兒全身是傷，便把她抱回睡房後，和妻子吵架。他之後離家到附近買煙，站在路邊吸煙冷靜，不久後接獲妻子來電便回家。



「孩子告訴我，她想吃涼（冷）的，想吃雪糕，孩子媽媽也不允許。」郭父哽咽着說，他回家後，多次想把孩子送院，都被妻子阻止，還被對方摑了幾巴。女兒之後一直說肚痛，直到下午5時多，郭父眼見女兒情況危急，不等救護車來到，便抱着孩子趕往醫院，連闖幾個紅燈，十幾分鐘到院後，女兒經搶救無效不治。女童周二（6日）中午已下葬。



郭父堂叔表示，女童2個月大時，其父母便因家庭矛盾離婚，之後女童一直隨祖父母生活，直到前年郭父與妻子復婚，把女兒接到鄒平生活。他又指，董女常常打女兒，記得有一次郭女的耳朵被母親扭到潰爛。



郭文稱當時復婚時，覺得董女是女兒親母，孩子大了，需要母親陪伴。未料復婚後，董倩經常因小事毆打女兒，自己每次勸阻都被毆打，「沒想到這次打的這麽嚴重」。