章瑩穎遺體被兇手肢解棄置　已運至堆填區

中國女學者章瑩穎在美國遭綁架殺害案，兇手克里斯坦森被判終身監禁後，章的遺體下落仍備受關注。章家人和律師代表在當地時間周三（7日）早上10時，在美國伊利諾伊州香檳州召開記者會，指章的遺體被兇手肢解，裝在3個垃圾袋，翌日棄於其公寓外的垃圾桶。



律師王志東與貝克特（Steve Beckett）稱，根據檢方所提供的訊息，兇手前年6月9日殺害和肢解章女，翌日再把3個垃圾袋棄於垃圾桶；6月12日他則把章的衣物、手機，裝在大型行李袋，然後分別丟在香檳市幾處垃圾箱。



但這些信息在審判結束前，一直未對章瑩穎家人和律師公開。律師又指，警方隨後的調查顯示，在章瑩穎遇害後，對兇手家附近垃圾的第一次運送時間是在6月12日，該處垃圾被轉運到一處私人垃圾堆填區填埋。填埋之前，垃圾被壓縮至少兩次，之後該垃圾場繼續覆蓋多層垃圾。若要啟動搜尋，難度會非常大。



「我們現在明白，要找到章瑩穎遺體幾乎是不可能的。」章瑩穎的父親章榮高在會上透過翻譯表示，如果兇手所說的是真，就進一步確認他是一個狠心又邪惡的人，又譴責他野蠻和惡意行為。