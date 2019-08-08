廣州獵狐行動已拉172經濟犯罪疑犯　追繳1.2億人民幣

廣州市公安局周三（7日）通報，當局自「獵狐行動」開展以來，已拘捕172名外逃經濟犯罪疑犯，包括分別從希臘、南韓引渡兩名「百名紅通人員」，並已追繳贓款共計1.2億元人民幣（約1.36億港元）。



據通報指，廣州警方已先後拘獲逃往東南亞、非洲、大洋洲等27個國家和地區的經濟犯罪疑犯，涉及罪名包括集資詐騙、非法吸收公眾存款、合同詐騙、虛開增值稅專用發票、非法經營、信用卡詐騙、職務侵佔、假冒註冊商標等。



通報提到，警方於去年9月14日，通過海量訊息研判，成功抓獲在東南亞各地潛逃的禮德財富非法集資案頭號人物鄭X森。此外，廣州警方與境外執法機構合作，在今年5月和8月，分別從希臘、南韓各引渡一名「紅通」經濟犯罪疑犯。



涉嫌非法吸收公眾存款罪的疑犯阮X春，上周五（2日）從南韓引渡回國。警方指，44歲的阮男夥同他人，於2010年6月至2013年6月，在未經金融監管部門批准下，利用其持有的廣州市福仟年健康飲水設備有限公司、廣州尚所投資管理有限公司等企業，以銷售飲水機、茶葉等產品為名，以年收益率18%至30%不等的高額利息為誘餌，承諾每月支付資產收益、到期支付本金，向不特定民眾非法吸收存款共計9000餘萬元（約1.1億港元）。



警方指，該案給以離退休老人為主的受害群體造成重大經濟損失，影響巨大，性質惡劣。阮男於2013年2月潛逃至境外，直到前年12月，中國警方掌握到阮男潛逃至南韓的線索後，兩地執法部門經多次磋商，廣東警方於去年7月提出引渡請求。今年5月，南韓警方拘獲阮男，本月將其引渡回國。