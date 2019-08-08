以驅鬼作法為由強姦女童　韶關畫師囚10年

廣東韶關一名陳姓男子，以可驅鬼、消除霉運、改變命運等為由，替兩名未滿10歲的女童「作法」，實際強行猥褻、強姦她們。武江法院近日開庭審理，陳男因強姦罪、猥褻兒童罪、強制猥褻罪等罪成，被判囚10年。



陳男在當地開辦畫室，小紅（化名）是其中一名學生。由於黃姓母親對他的教學表現滿意，遂將其已離異、育有一女小青（化名）的侄女黃X珍介紹給他作女朋友。小青隨後亦在畫室學畫畫。



黃女和黃X珍因女兒「成績不理想，無法提高」、「體質太差，長不高」而互相傾訴。陳男聽到後，向兩人謊稱小紅、小青是被「鬼纏」，而自己會驅鬼祛邪，可以通過「作法改運」幫她們改變現狀。



黃女兩人對此深信不疑，爭先邀請陳男到自己家中驅鬼，惟後者竟藉「作法」之名，要求小青母女赤裸身體與他同睡，之後更強行與小紅發生性關係，並分別向她們收取1000元和500元人民幣（約1130港元及570港元）的「作法」費用。



法院審理認為，陳男利用封建迷信，姦淫、猥褻不滿10周歲的兒童，及強制猥褻婦女，應依法從重處罰，遂作出上述判決。