七旬婦上山採藥滾落懸崖受傷　警犬協助1天救回

重慶市武隆區一名年過七旬的譚姓老婦，日前獨自走進深山採集草藥，結果因不熟悉山路而滾落幾十米高的懸崖受傷。家人見譚婦遲遲未歸，便報警求助。幸搜救隊在警犬「黑豹」幫助下，一天後終尋回譚婦。隊員及後輪流背譚婦下山，並把她送院治療。



譚婦的女兒透露，他們一家上周五（2日）抵達百勝村避暑，未料母親上周六（3日）竟獨自上山採集草藥。家人至當天下午5時許見譚婦未回來後，便在村民協助下四處尋人，直到晚上9時許仍未有結果，便報警求助。警方其後與鄉政府人員商量搜救方案，決定到周日（4日）天亮才展開搜救，以確保搜救隊的安全。



至周日一早，由10多人及「黑豹」組成的搜救隊，便上山搜尋。雖然過程中一度下起暴雨，但未有考驗到「黑豹」，結果「黑豹」僅花4小時，便找到了譚婦。當時譚婦仍然清醒，身體有點虛弱，卻無大礙。



領犬警員鄭佳林事後介紹，「黑豹」是一隻德昆雜種犬，經訓練後加入搜索工作，服役短短2年間，已30多次勘察現場30余次，其中10多次搜獲成果，而牠亦曾參加全市警犬追蹤比賽中，結果獲得前5名。至於當地派出所所長竇光軍則指，如沒有當地村民和「黑豹」的幫助，「肯定沒法這麽快就找到譚婆婆」。