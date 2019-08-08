父親捲走女兒救命錢失聯　重病女童︰我不想死

重慶渝中一名8歲女童因身患重病而入院治療，其家人通過某平台籌集的4880元（人民幣‧下同，約5226港元）救命錢，卻被親生父親統統取走後失聯。媛媛自知病情嚴重，向祖母哭訴：「我不想死，我想活下去。」



女童許熙媛已是第二次住院，其祖母說她有腎病綜合症、鼻竇炎、胃炎與支氣管炎﹐這次住院醫藥費已花了3萬多元（約3.4萬港元）。從小跟着祖父母長大的她，家庭原本就很困難，父母無結婚，父親現在已再婚重組了家庭。



兒子把孫女的救命錢拿走，令女童祖父母非常無奈。他們坦言，希望兒子回心轉意，把女兒救命錢拿回來，但幾次嘗試致電女童父親，但一直無法接通。至於許父的老闆和女童繼母，他們亦聲稱不知許父身在何處。



許女生母稱，已為女兒治病拿出1萬多元（約1.13萬港元）積蓄。至於女童的55歲祖父有矽肺病，不能從事體力勞動工作，平時為生活開支開3輪車拉客賺錢。女童祖母為給孫女治病，亦四處借錢，但不少人怕他們無力償還而不肯借，所以只籌得6000元（約6795港元），現在還欠醫院數千元。



為許女籌款的平台工作人員則指，因考慮到他們是父女關係，便將目前所籌集的錢轉給許父，目前也只有聯絡到他，與他溝通讓他把錢款還給女童。