利奇馬增強台灣發陸警　北部縣市周五或停工停課

台灣氣象局周四（8日）表示，颱風「利奇馬」已增強為強烈颱風，並於上午8時30分發出陸上警報，預料利奇馬將於周四下午至周五（9日）上午最接近台灣，而台灣的東北沿海多地，包括新北、基隆、台北、宜蘭、花蓮等地將最受影響。根據最新風力預報，台灣北部多個縣市周五上午有機會停工停課。



周四上午8時，利奇馬的中心位於台北的東南偏東方約520公里海面，以時速15公里移動，近中心最大風速每秒51米。受颱風外圍環流接近的影響，新北、宜蘭地區及桃園山區、新竹山區料有局部大雨或豪雨。苗栗以北、台中山區、南投山區、嘉義山區及花蓮山區則有局部大雨。另根據台氣象局上午10時公布的最新風力預報圖，新北、基隆、宜蘭周五清晨風力將達到停工停課標準，但最終是否停工停課，仍以縣市政府公布為準。



隨着利奇馬風力增強，台軍亦發通報，表示已為救災進行前期準備，派出投入2輛兩棲登陸突擊車、2艘兩棲突擊橡皮艇、發電機、抽水機等設備戒備。



大陸中央氣象台周三（7日）傍晚亦將利奇馬升級為強颱風級，並發布藍色颱風預警，預料利奇馬周六（10日）日間在浙江沿海登陸，亦不排除利奇馬將在浙江近海北上。