巴西抵京行李箱奶粉罐藏毒　繳逾24公斤可卡因

北京海關周三（8月7日）通報，近日破獲該關最大走私毒品案，拘捕1名乘坐中國國際航空客機從巴西聖保羅市飛抵北京的陳姓毒販，並從其托運的2件行李箱內，繳獲藏在30個奶粉罐內、市值逾2640萬港元的24.1387公斤毒品可卡因。目前，陳某已被北京海關緝私局採取刑事強制措施，案件正在進一步偵查及處理。



通報稱，海關關員上周二（7月30日）凌晨對中國國航CA908航班行李物品進行X光機檢查時，發現涉事行李箱內裝滿奶粉罐，但圖像顏色和粉狀明顯異於正常奶粉圖像。關員打開奶粉罐檢查後，發現罐內粉末狀物品顯示為純白色，與奶粉的淡黃色不同，散發酸性味道，且粉末狀物均由透明袋密封包裝，有明顯人為加工痕迹。經對部分粉末進行毒品快速檢測，均呈可卡因陽性反應。



另關員扣查托運行李箱的李某時，其言詞前後不一，剛開始說是奶粉，後來又推說不知道，最終承認行李箱物品為一名巴西人委托攜帶入境。陳某當天被北京海關緝私部立案調查後供述，他在1997年移居巴西並取得永久居民身份，期間認識一名男性華裔毒販組織成員，受其指使將2個裝有毒品的行李箱帶到深圳後交與「接貨人」，並獲對方承諾事成後給予3000雷亞爾（巴西貨幣，約5920港元）作為報酬。陳某遂於上周日（7月28日）攜帶毒品乘坐飛機從聖保羅出發，經停西班牙馬德里後，上周二抵達北京首都國際機場。



經刑事技術部門對陳某攜帶的所有白色粉末進行覆檢及稱重後，初步鑑定為毒品可卡因，總重逾24公斤，打破北京海關查獲毒品個案重量的歷史紀錄。根據內地相關刑法及規定，走私鴉片1公斤以上、海洛英或俗稱「冰毒」的甲基安非他命50克以上，處15年有期徒刑、無期徒刑或死刑。



據了解，今年以來，北京海關破獲多宗毒品案，截至目前，立案偵辦毒案件同比增長6倍，拘捕10名疑犯，繳獲各類毒品近31.6公斤，其中可卡因29.365公斤、冰毒1.17公斤、毒品原材料古柯葉0.47公斤、海洛因0.45公斤、氯氨酮0.14公斤。