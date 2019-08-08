被列A級通緝犯　涉黑套路貸組織頭目落網

內地持續掃黑除惡，湖南長沙的涉黑套路貸頭目、A級通緝犯陸海洋，周三（7日）在安徽合肥落網，當晚和另外4名疑犯，在警方押解下乘合肥開往長沙的G1747次列車回長沙火車南站。通報指，該組織暴力討債，犯下數百宗違法案件，涉案金額達1500餘萬元人民幣（約1696萬港元）。



警方指出，2017年11月以來，疑犯陸海洋、童X梅夥同他人共同出資，網羅彭X利、何X輝等骨幹成員10餘人，在長沙採用「套路貸」的方式非法佔有他人財物，並利用所得贓款壯大該組織，在長沙多個寫字樓陸續非法成立「鼎盛」、「博聖」、「錢翔」等多個小額貸款公司放貸。



該犯罪組織分工明確，設置財務部、業務部、風控部和貸後部，對外宣稱「無抵押、低利息、放款快」的貸款方式，要求借款人按公司要求簽下單方保存的空白格式合約，欺騙借款人繳納「平台管理費」等各種名目的高額費用；之後指控對方違約，安排討債人員持虛假雙倍借據上門討債。



討債人員以暴力手段逼借貸人還債，實施詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事、非法拘禁、非法侵入住宅等犯罪活動，導致1人自殺身亡，1人受傷，另有6名受害人車輛被強行開走變賣。截至目前，該案已刑事拘留27人。