澳洲議員撰文警告北京或威脅澳主權　華使館怒批

澳洲國會情報及安全委員會主席黑斯蒂（Andrew Hastie）周四（8日）在報章撰文，警告不要低估中國的崛起，指北京可能威脅到澳洲主權及自由，更以納粹德國的冒起比擬。中國駐坎培拉大使館回應指，黑斯蒂的言論有損中澳關係。



屬自由黨的黑斯蒂周四於《悉尼晨驅報》的社評撰文，指西方國家曾以為經濟自由開放，可自然而然令中國步向民主化，令他們安全。但他認為，這種想法如法國在1940年曾認為 鋼鐵和混凝土堡壘可抵禦納粹德國，最終導致「災難性的失敗」。



黑斯蒂在文章中表示，澳洲如當年的法國一樣，「未能看到我們的專權鄰國是如何機動性的發展」。他又指出，澳洲忽視中國在印太海域所推行的意識形態及其所產生的效用；又指在未來10年，澳洲的民主價值、經濟、盟友及安全會面臨前所未有的考驗。



澳洲總理莫里森回應黑斯蒂的言論時，強調這並非政府的立場，僅僅是黑斯蒂的個人想法。莫里森表示：「我們尋求與中國緊密合作，跟區內其他國家合作一樣。」



中國駐坎培拉大使館回應稱，堅決反對黑斯蒂鼓吹中國威脅論，指其言論「暴露了他的冷戰思維和意識形態偏見」。大使館又表示，歷史已證明並將繼續證明，中國的和平發展對世界是機遇而非威脅，敦促澳洲有關政客除下有色眼鏡。