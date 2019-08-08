半年摧毀284個涉民族資產解凍類詐騙組織　拘3589人

公安部周四（8日）在北京召開新聞發布會，通報今年1月18日部署全國公安機關展開打擊整治民族資產解凍類詐騙專項行動後，截至目前共摧毀284個涉案組織，拘捕3589名疑犯，凍結及扣押資金6.23億元（人民幣．下同，約7億港元）。



通報稱，近年民族資產解凍類詐騙犯罪借助便捷高效的現代通訊和金融工具，不斷變換手法、翻新花樣，打着各種旗號引誘不少群眾受騙上當，造成嚴重經濟損失；相關騙案由來已久，活動更已轉移到網絡，來勢洶洶、迅猛發展。



疑犯通過偽造國家機關公文、製造虛假證件，以「精準扶貧」、「慈善幫扶」、「軍民融合」等名義，借助微信群、QQ群發展下線，採取非接觸式的手段作宣傳推廣，引誘大量不明真相的群眾加入各類所謂慈善、扶貧、投資、養老等「基金會」和「項目」，通過微信、支付寶等方式收單、轉移贓款。



很多受害人信以為真，對幕後組織操縱者的指示、要求，俯首帖耳、言聽計從，有的還幫忙建微信群、拉人頭，淪為詐騙犯罪分子的工具。此類案件雖然個人被騙金額不大，但涉及人數多，涉案總金額大，往往達數千萬元，甚至上億元，而且很多受害人拿不到預期的回報還沒有意識到被騙。