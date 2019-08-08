內地推銷電話不斷　百度涉售市民個資再陷醜聞

由李彥宏掌舵的內地搜索引擎百度醜聞不斷，近日再被官方媒體揭發，大量金融、教育培訓機構等電話推銷公司，均會在銀行、地產中介，甚至百度等企業及互聯網公司購買民眾的電話號碼、姓名、住址等個人資料，層層相扣形成一條黑色產業鏈。報道指，推銷公司能以大約100元（人民幣．下同，約113港元）至150元（約170港元），由百度手上購買民眾個資。



官媒派出記者以臥底暗查的形式，進入北京一間金融公司任職電話推銷員，揭發該公司主要通過電話推銷貸款業務，並按貸款金額3%收取業務費。記者入職後，被安排在一個約60人的電話營銷團隊，而每名員工均配有一部電腦和多部電話；為避免被投訴、標記，推銷員需不斷更新號碼，公司更為新入職員工統一辦理虛擬營運商電話號碼。



記者隨後到一間教育培訓機構「工作」，發現該機構以「軍事化」進行管理，銷售部門共分12個組別，然後再細分多個小組。民眾的個人資料被分為「首諮」及「公海」兩類，前者為從未被騷擾過的新訊息，後者則是曾被騷擾過但未成功的舊訊息，而推銷員每天最多可從「公海」拿600條訊息。



報道指，推銷的民眾姓名、電話、公司、房產等個人資料，主要來自銀行、地產中介及互聯網企業，包括曾貸款的銀行客戶及手持「資源」跳槽的客戶經理。其中百度表明，客戶個資均可購買，具體的需求可訂製，只要電話推銷企業做推廣引流，百度建立後台，客戶填寫個人資料後，企業就能立即收到有關訊息。