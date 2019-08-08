推銷電話擾民監管乏力　學者：通訊商有責任管理

相信不少人都受過電話推銷的滋擾，雖然有關部門已多次整治監管，惟情況未見改善。內地學者指出，雖然當局有刑法規定，違法者會面臨罰款或判囚，但僅靠政府監管並不足夠，認為電話通訊營運商有責任，對騷擾電話進行預防和管理。



業內人士指，推銷電話已形成完整的黑色產業鏈，當中涉及非法買賣個資的企業或人員，開發電話騷擾程式的公司，惟勞運商監管不力，導致當局在整治上有困難。他表示，電話通訊營運商有責任預防和管理騷擾電話，應該利用大數據等技術，加強數據共享能力建設，提升騷擾電話識別和攔截能力。



另中央財經大學數字經濟與法治研究中心執行主任、法學院副教授劉權指出，滋擾電話氾濫在於營運商的放任，以及為盈利而放鬆審查用戶資質。他指，社會需制定機制相互配合，各部門在職責範圍內互相協助，整治相關問題。



劉權認為有關部門應將相應的懲戒與約談結合，懲罰整治不力的營運商，從重處罰騷擾者及受益商家，建議進一步落實個人訊息安全保護制度，嚴懲非法買賣個人訊息的行為，從源頭打擊滋擾電話的亂象。