210億人民幣資產全凍結　「私募一哥」妻子入稟離婚

有內地「私募一哥」之稱的上海澤熙投資管理有限公司法定代表人、總經理徐翔，2017年因操縱證券市場罪成，被判囚5年6個月，罰款110億元（人民幣．下同，約122億港元），家屬名下近210億元（約233億元）的資產亦被凍結。其妻應瑩周三（8日）晚在微信發文交代離婚案，並促請山東青島中級人民法院盡快甄別涉案資產。



應瑩表示，她在徐翔入獄後成為家中頂樑柱。除要照顧家人外，亦要去探望徐翔，參與公司管理事務，長期奔波於青島，上海和寧波等地，令其「精神透支」。她在2017年先後向法院遞交申請書及「案外人執行異議書」，要求依法甄別徐翔案的合法資產，當時獲回覆指家庭財產甄別會押後研究，但至今仍未有結論。



應瑩指出，其家人的房產被查封，徐翔部分朋友的資產遭凍結，家翁和家姑曾多次要求法院甄別資產，但一直未有進展，令其壓力很大。她希望法院能盡快甄別家庭合法財產，為她和兒子獲得一份應有的資產。



應瑩今年4月決定入稟離婚，並對外公布離婚起訴狀，要求判令她與徐翔離婚，兒子撫養權及財產依法處理。有律師指，應瑩申請離婚的動機，目前還不好揣測，但她在徐翔即將面臨執行巨額罰金前申請離婚，某種程度上是為了保障其個人的合法財產。