編造軍人待遇詐騙3千萬人民幣　「中國民族第九路軍」遭搗破

公安部周四（8日）在北京召開新聞發布會，通報今年來打擊整治民族資產解凍類詐騙專項行動情況。其中一宗典型案例，為河南鶴壁近日破獲一個假冒中央軍委幹部、部委領導等身份，以「中國民族第九路軍」為名進行詐騙的組織，案中共29名疑犯被捕，高達2400萬元（人民幣‧下同，約2719萬港元）涉案資金遭凍結。



通報指，鶴壁公安機關今年1月根據線索發現，28歲男子楊光田、34歲男子席崇雲等人自去年9月以來，利用北京電話冒充軍委幹部、各部委領導及國家領導人秘書等身份，以短訊向57歲男子馬銀下令，編造「菜籃子工程」、「慈善基金」、「軍民融合」等項目讓其負責。



馬銀及後對外謊稱受中央領導委託成立「中華民族第九路軍」，並自任總司令，委任55歲女子王鳳梅為政委、51歲男子陳華忠為財政部部長，在網上散播只要加入該軍即可獲國家發放的扶貧款，並可得到創業基金讓更多人致富等謊言，吸納大量會員。



據知該組織共發展20多個縱隊，透過微信群組共發展了12萬多名會員，並會以「軍人編號證書製作費10+1」、「亞投行招聘理事會成員4+1」等項目名義，向會員收取5元（約5.7港元）、10元（約11.3港元）不等的費用，謊稱交費後可享一切軍人待遇，每月發放最多3000元（約3399港元）工資等回報。最終，組織在累計詐騙了3000多萬元（約3399萬港元）後，在公安部統一指揮下被搗破。