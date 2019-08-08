牛郎偷窺織女洗澡？小學課文被指猥瑣惹網民熱議

七夕情人節周三（7日）剛過之際，有內地媒體揭發今年統編本小學語文五年級上冊的課文《牛郎織女》中，竟出現疑似「牛郎偷窺織女洗澡，並偷走衣服藉機搭訕」的情節，引起網民廣泛熱議。有專家認為，牛郎織女是一個經典的民間故事，不應把猥瑣的東西轉嫁到美好的愛情故事上。



七夕是傳說中牛郎織女鵲橋會的日子，惟在該課文中，牛郎的老牛跟他說：「明天黃昏時候，你翻過右邊那座山，山那邊是一片樹林……那時候會有些仙女在湖里洗澡。她們的衣裳放在草地上，你要撿起那件粉紅色的紗衣，跑到樹林裏等着，跟你要衣裳的那個仙女就是你的妻子。這個好機會你可別錯過了。」



該文甫一出，不少網民隨即得出牛郎調戲女性，十分猥瑣的結論，「只怪小時候太單純，牛郎對得起他這個名字」、「耍流氓、盜竊、誘騙，這居然是個愛情故事」，有人甚至批評文章會誤導學童。不過也有網友認為，自己以前也學過該文章，但卻從未因此而想入非非，「為甚麼不弘揚正能量，展望美好未來呢？」



對於網民的解讀，江蘇南京一名小學語文教師向內媒表示感到震驚，並解釋指老牛只是提醒牛郎去偶遇未來的妻子，且文中亦交代了牛郎只在樹林內靜靜地守候着，並沒有偷窺。該老師又指，她會引導學生感受故事美好朦朧的意境，且在實際教學中也未遇到孩子把內容想歪的情況，更不可能如網民般去解讀。另一名語文教學研究專家亦指，文學作品給予讀者想像的空間，但就作品本身而言，絕沒有「牛郎荒唐、調戲婦女」的意思。