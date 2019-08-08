義烏海關查獲5宗郵寄新型毒品　購買者誤當減肥藥

浙江義烏海關周四（8日）對外公布，該關今年以來從入境郵包中，查獲5宗非法郵寄管制類精神藥品案件，合共繳獲管制類精神藥品包括200片氟硝西泮（俗稱「十字架」）、100片美達西泮、600片安非拉酮及20片咪達唑侖（俗稱「藍精靈」）。除了安非拉酮是第一類管制精神藥品，其餘涉案藥品均為第二類管制精神藥品。



此次是義烏海關首次在入境郵包中查獲此類管制類精神藥品，其中2宗牽涉氟硝西泮的郵包的是從日本郵寄入境，雖然氟硝西泮在日本屬於處方藥物，其安眠作用是普通安眠藥的10倍，但具明顯不良作用，包括興奮、混亂、呼吸抑制、暫時性遺忘，以及昏迷等，內地不少吸毒者將其混於酒精中飲用；亦由於氟硝西泮溶於水後液體是淡藍色，故內地又稱之為「藍精靈」，近期較流行的毒品。



至於安非拉酮則是減肥藥的主要成分，能作為短期抑制食慾劑，不少女士輕信其可快速減肥的傳言，盲目當成「減肥藥」購買入境。惟長期不正確使用安非拉酮，會產生嚴重的成癮性和依賴性。至於美達西泮、咪達唑侖作為管制類精神藥品，卻被吸毒者用作毒品吸食。



海關提醒，吸食該些新型毒品的危害極大，旅客在攜帶、郵寄藥品時要提高警惕，仔細了解藥品性質和進出境管理法規，不要隨意攜帶、郵寄沒有有效醫生處方的國家管制類麻醉品、精神藥品入境。