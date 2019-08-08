中國公民被迫在菲賭場非法工作　華使館表示嚴重關切

菲律賓娛樂博彩公司副總裁特里亞，日前稱欲將在當地離岸博彩公司工作的中國人轉移至「自給自足」的社區或中心。為此，中國駐菲大使館周四（8日）表示嚴重關切，指此舉或侵犯中國公民的基本合法權益，並強烈敦促當地政府予以切實保障。



大使館指，一些菲律賓實體賭場和線上博彩公司大量非法招募中國公民工作，且多數情況下未為員工辦理合法工作手續，甚至誘騙對方持旅遊簽證非法工作。當局又指，相關行為對中方造成嚴重不利影響，如使大量資金自中國非法流入菲律賓，涉及通過地下錢莊跨境洗錢等，對中國金融監管和金融安全造成負面影響，並估計數額達數以億計元人民幣。



大使館進一步稱，許多中國公民被迫在當地賭場非法工作，部分人的人身自由甚至受到極大限制，不僅護照被沒收，一些人還遭到勒索乃至體罰、虐待，被媒體形容為「現代奴隸」；同時當地還發生了數十宗綁架中國員工的案件，部分人甚至被殺害。因此，中國政府敦促菲方高度重視事件，採取有效措施取締和處罰相關賭博公司非法僱傭中國公民的行為，打擊相關犯罪活動。