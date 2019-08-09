超強颱風利馬奇過日撲台　交通大受影響

超強颱風「利馬奇」周四（8日）逼近日本沖繩，撲近台灣。目前日本已有三名年過八旬的老人因風災受傷，台灣方面亦嚴重以待，惟交通已出現影響。台氣象局表示，颱風料於周四下午至周五（9日）上午最接近台灣。



颱風將至，台灣高鐵宣布周五，在台中以北的線路將全線停駛，令周四晚不少高鐵站大排長龍，事件令不少候車市民把怨。雖然台灣已有7個縣市實施停工停課，惟仍有部分超市決定開門營業。有雜貨舖表示，大批市民已趁早為打風早好準備，預早購入乾糧、罐頭、飲用水，生意額較平日高出3倍。



日本方面，有兩名分別來自沖繩那霸及宜野灣市、年過八旬的老婦被強吹倒，其中一人疑現骨折情況，另有一名八旬翁頭部受傷。目前沖繩縣兩市已疏散接近10萬名居民。



台灣氣象局預料，利奇馬將逼近台灣，東北沿海多地，包括新北、基隆、台北、宜蘭、花蓮等地將最受影響。另外大陸中央氣象台周三（7日）傍晚亦將利奇馬升級為強颱風級，並發布藍色颱風預警，預料利奇馬周六（10日）日間在浙江沿海登陸，亦不排除利奇馬將在浙江近海北上。