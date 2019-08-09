初生嬰誕下9天手骨折　疑遭護士扯斷家屬報警

台灣的台南市盧先生在網上發文表示，去年兒子出生後於醫院內遭護士扯斷手骨，醫院不但未及時發現，事後更沒道歉。醫院澄清，醫院不會卸責，也願與家屬和解，案件已進入司法程序，會全力配合及尊重司法調查。



盧先生表示，兒子去年11月出生，原本一切很順利，誰知過了9天後突然接獲醫院的護士通知，兒子手部活動能力不足，翌天轉到其他醫院，竟診斷出右手肱骨骨折，連抬起手都不能，令盧先生非常難過。



事發盧先生翻看醫院閉路電視畫面，發現醫院育嬰室護士替其兒子換衣服時，直接拉兒子的手，而非按標準的方法，以雙手扶嬰兒的頸和臀部，因此懷疑是這動作導致其兒子骨折。



盧先生指兒子雖已逐漸康復，但半年多來全家人都相當煎熬，更不滿院方處理事件的態度。另他事後雖向醫院索償120多萬元新台幣（約30.5萬港元），但強調「我們只是要（醫院）一句誠心的道歉」，並希望院方真心改善，以免同類事件發生在其他嬰兒身上。



醫院回應稱，因目前無證據顯示護士有照顧不當的情況，因此無法證明家屬對護士的指控屬實。醫院又指，曾要求衞生局介入調解，但家屬拒絕商討並要求巨額賠償，院方亦只好尊重家屬。