少年低頭玩手機撞玻璃門受傷　家長索賠6萬人民幣

北京市一名楊姓15歲少年早前買完雪糕後低頭玩手機，結果撞爆商場玻璃門而被碎片插傷。事後楊男家屬將涉事店方告上法院，索賠6萬多元人民幣（逾6.7萬港元）。該案周四（8日）在朝陽區法院開審，由於尚有證據需要補充及啟動鑑定程序，雙方當庭表示同意調解。



楊男的母親在庭上表示，去年6月18日一家三口到商場遊玩；到了中午時份孩子買了雪糕後，低頭看微信，結果撞倒高約2米、闊0.7米的玻璃門，兒子被碎片插入小腿，送院治療後縫了8針。她認為涉事商店玻璃門標識不明顯，導致孩子撞傷，而且店方拒讓他們離去求診，還要求賠償損毀的玻璃費用，「強行扣押了我的身份證後才讓離開」。



事發後雙方未能就賠償一事達成共識，楊男家人於是將店方告至法院要求賠償醫療費、後續治療費等，而該案的爭議焦點在於被告是否履行了合理安全保障義務，而原告是否存在多少過錯等。



被告方在庭審時答辯稱，該案原告沒有盡到注意義務，應就其過錯承擔法律責任，而且當時楊男父親在店外催促，致使孩子掉頭猛跑且低頭看手機，因此沒有看到上玻璃門的標識而撞上受傷。被告方認為，楊男有能力在大門上張貼的各種標識下辨認出玻璃門並作出正確反應，又指事發時孩子的父母不在身邊，未能對其給予勸誡和警示，監護人負有過錯，「原告（楊男）當時低着頭，無論玻璃門上貼甚麼標記都不會看清，也無法避免」。