加強處突應對能力　公安部展開全警實戰大練兵

為深入貫徹全國公安工作會議精神，公安部近日印發《關於2019年至2022年開展全警實戰大練兵的指導意見》，部署在全國公安機關展開全警實戰大練兵。



《意見》強調，緊扣捍衞政治安全、維護社會安定、保障人民安寧使命任務，錨定鍛造「四個鐵一般」公安鐵軍標準，聚焦革命化正規化專業化職業化建設要求，着眼防風險、保安全、護穩定，立足抓重點、補短板、強弱項，強化全警實戰訓練，鍛造能打勝仗隊伍，突出實戰實用實效，堅持從高從難從嚴，紮實抓好全警實戰大練兵，着力練就克敵制勝硬功夫，不斷提高維護國家政治安全和社會穩定的能力水平，為履行新時代職責使命提供有力支撐。



《意見》要求堅持全員參與，加強全警基本訓練，着力提高履行職責的能力水平；堅持突出重點，加強警種專業訓練，着力提高防範重大風險、維護安全穩定的能力水平；堅持練戰結合，突出加強應急處突實戰協同訓練，切實提高快速反應、高效處置和應對複雜情況、駕馭複雜局勢的能力水平。各級公安機關要加強組織領導，精心組織實施，迅速在全警掀起實戰大練兵熱潮，確保全警實戰大練兵取得實效。