發布颱風紅色預警　「利奇馬」料明天登陸象山沿海

今年第9號颱風「利奇馬」已增強為超強颱風，其中心周五（9日）清晨位於浙江溫嶺市東南方約365公里的東海南部海面，中央氣象台於周六（10日）上午6時發布今年首個紅色颱風預警。按照移動路徑，料於周六凌晨至上午登陸象山到蒼南一帶沿海登陸，最大可能在台州到樂清一帶沿海登陸，之後轉向偏北方向移動。



根據大風預報，周五上午8時至周六8時，南海東北部偏東海域、巴士海峽、台灣海峽、台灣以東洋面、東海、黃海南部、釣魚島附近海域、長江口區、杭州灣，以及台灣島、福建、浙江、上海和江蘇中南部等地的沿海地區將有7至8級大風；「利奇馬」中心經過的附近海域或地區的風力可達14至17級，陣風17級以上。



降水預報方面，上述時段浙江、福建北部、江蘇南部、上海、安徽東南部、台灣島等地的部分地區有大到暴雨，其中浙江中東部、福建東北部以及台灣島的部分地區有大暴雨，浙江東部沿海和台灣島中部局地有250至320毫米的特大暴雨。



中國鐵路上海局集團公司消息指，受颱風影響，周六及下周日（11日）經由相關線路區段的旅客列車採取停運、停售車票措施。目前確定周六停運範圍為甬台溫鐵路、金溫鐵路、杭甬高鐵、蕭甬鐵路、金山鐵路、滬杭高鐵、滬杭普速鐵路停運或全天停運。