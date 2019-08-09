每日大量豬屍漂河面臭氣熏天　居民憂用水安全

去年內地爆發非洲豬瘟疫情以來，全國無一省區市幸免，人人聞「豬」色變。湖南常德市安鄉城區近日出現大量死豬屍體在河道漂浮，四周瀰漫惡臭，居民擔心死豬污染生活用水，隨時爆發疫情。



居民表示，自踏入夏天高溫以來，安鄉縣城河面幾乎每天都有死瘟疫豬漂過，而且部分已經腐爛，死狀恐怖，「部分豬的屍體常被卡在河面上停泊的大型船隻中間，狀慘不忍睹、其味臭氣熏天」。



據了解，安鄉縣畜牧水產事務中心自上月4日以來，已多次組織人員及船隻打撈死豬，並進行集中無害化處理。截至周三（7日），該中心每天都對縣境內松滋東河（公安至南縣段）、松滋中河（張九台段）、虎渡河進行巡查，共打撈290多隻漂浮的死豬。該中心又指，根據打撈上水的死豬耳標號碼查證，確定死豬源於湖北宜昌市夷陵區、荊州市公安縣和松滋市後，已要求當地政府加強對病死豬無害化處理的監管，避免豬場或養殖戶將死豬拋入河道，造成水體污染、疫情傳播。



對於居民擔心死豬會造成水污染，影響生活用水，該縣水務公司相關負責人表示，安鄉大橋下的自來水取水口已廢，新取水口位於其上游3公里；公司通過加大前置加氯量和增加消毒時間，並加強對出廠水的監測，目前水質合格；另縣疾控中心上月23日關於生活飲用水的檢驗報告顯示衞生達標。