華為發布自家製鴻蒙系統　稱比Android安全高效

美國政府下令國內企業封殺華為，至今仍未向後者恢復供貨。華為一連三日的發布會周五（9日）在東莞揭幕，會上公布其自行開發的鴻蒙EMUI10.0系統，消費者業務CEO余承東披露鴻蒙OS在速度、安全性上更具優勢，他邀請程式開發者參與開源。但他稱考慮到生態建設，華為目前仍會優先使用Android，但如果被禁止使用，鴻蒙OS隨時可以填補空缺。



余承東指鴻蒙OS早在2年前已經開發，首款用該款系的產品即將發布，之後也會逐漸配備在電腦、智慧手錶、手環等產品上。鴻蒙OS是全場景分布式的生態系統，將帶來生態共享，「我們現在為每個設備開發的應用都不一樣，開發者會為不同硬件適配。我們是希望開發一套IDE的開發環境，能夠適配不同種類的終端」。



他指鴻蒙OS比Android更加安全，「從全球最權威的安全機構評測看，現在外面的作業系統只能達到二三級，而我們的系統能達到5和5+最高級別。這是最高級別的安全OS」。



會上又公布了華為的業務狀況，余指華為手機在國內的市佔率為35%，全球為17.6%，因受到制裁的影響，今年第2季度的出貨量減少了1000多萬部，否則今年全年發貨量可望達到3億部，第二季度有望成為全球第一或者並列第一。在雲服務上，華為目前擁有5億用戶，91萬開發者，15個數據中心，覆蓋170個國家和地區。



內地科技雜誌曾指出，鴻蒙OS是基於Android 10.0版本開發，華為在此系統更改了圖標設計，優化了系統速度及拍照性能，但其他方面據報與之前分別不大。