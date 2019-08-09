女網紅播歌遭告侵權　平台敗訴賠5200人民幣

內地知名直播主播馮提莫，去年2月直播時播放了歌曲「戀人心」。中國音樂著作權協會（下稱協會）以武漢鬥魚網絡科技有限公司（下稱鬥魚）侵權為由，起訴要求賠償。鬥魚被判需賠償經濟損失及合理費用共計5200元（人民幣．下同，約5880港元），後不服上訴。北京知識產權法院日前駁回其上訴，維持原判。



馮提莫直播期間播放了「戀人心」，直播結束後，該影片被其保存在鬥魚直播平台上，觀眾可通過平台隨時觀看及分享。協會認為，歌曲的詞曲作者張超，與協會簽訂「音樂著作權合同」，認為鬥魚侵害其對歌曲享有的信息網絡傳播權，遂起訴要求賠償涉案歌曲著作權使用費及合理開支共計4萬餘元（約4.5萬港元）。



鬥魚認為，涉案影片由主播製作並上傳，自動保存在平台上，公司僅提供存儲服務，所以並不構成共同、幫助和單獨侵權。公司對該影片在網上傳播不存在任何過錯，事前有合理審查，事後亦採取相應措施；其未因該影片在網上傳播而獲益，觀眾的禮物打賞完全出於對主播的喜愛與支持，並非因涉案歌曲。



鬥魚認為，協會主張的音樂著作權使用費標準過高，涉案侵權行為輕微，並未對協會造成重大損失或其他不利影響。另公司接到相關案件的「公證書」後，已在平台上刪除有關影片。



北京互聯網法院認為，鬥魚與主播之間是按比例分配打賞收益，故鬥魚享有相關權益，應承擔相應責任。作為平台上音樂、影片的所有者及提供者，鬥魚享有上述作品所帶來的收益，故其獲悉涉案影片有侵權內容後刪除的行為不能免責。另協會與涉案歌曲的詞曲作者簽訂的合約仍在有效期內，故有權向侵權使用者提起訴訟。