新婚女遭殺害焚屍　夫家隱瞞兇手身份疑另有內情

浙江溫州一名25歲何姓女子，去年6月結婚後跟隨經營燈飾生意的鄭姓丈夫移居天津，惟4個月後被人殺害後焚屍，于姓男兇手翌日被捕。該案上月開庭審理，理應可盡快釐清事件，惟死者父親日前發文指，于男聲稱是入屋搶劫，但他未有帶走任何財物，且鄭家至庭審前一直隱瞞于男是公司員工的身份。死者家屬質疑，鄭家知情卻未有澄清事實，可能另有內情。



去年10月，于男攜帶汽油、衣物、及作案工具到鄭家，聲稱要入屋搶劫。何女當時獨自在家慘遭殺害，于男為毀屍滅迹，遂在她瀕死時淋上汽油後放火焚燒。事後鄭家主動提出與警方溝通，又向何女父母聲稱兇手是素不相識的地板搬運工。



天津市第二中級人民法院上周三（7月31日）公開審理此案。何女親姊指，庭審時才得悉，妹妹的家姑在案發翌日接受警方審訊時，就已知曉兇手身份。而于男曾供述稱，因賭博欠債欲搶劫鄭男家中的現金，但警方調查後發現財物無遺失。另案發後何女的手機遺失，一直未能尋回，但于男稱其未有取走。



她質疑于男曾為鄭家修地板監工，所以妹妹遇害前與他多次見面，「明知道會被認出，兇手還要入室搶劫嗎？難道兇手一開始的目的，並不是搶劫錢財」。另至今未尋回何女的手機，「妹妹的手機裏是否有關於案情的重大線索呢」。