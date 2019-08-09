5蒙面刀手17秒鬧市殺人　涉黑惡組織主腦判死

江西豐城市早年發生的一宗殺人案，最終牽出一個盤據當地10餘載的涉黑惡組織，而幾乎可以隻手遮天的「黑老大」徐文俊，經法院一、二審後，最終被判定死刑，目前正等待最高人民法院的死刑覆核結果。



2016年10月10日晚上7時許，豐城市市政府外發生一宗惡性殺人事件，5名蒙面刀手在短短17秒間，當街斬死一名羅姓男子後逃離現場。警方調查發現，該宗兇案是兩個眾勢力之間的「江湖仇殺」。隨着該案深入調查，以徐文俊為首、盤據當地多時並犯下故意殺人、傷人、敲詐勒索、尋釁滋事、非法持有槍枝等罪行的黑惡勢力組織曝光人前。



江西掃黑辦近日通報關於徐文俊黑社會性質組織覆滅的詳細過程。通報稱，經數百名警員歷時一年多偵辦，輾轉5省10多市，成功將該組織徹底摧毀。法院去年一審裁定，徐多罪並罰判處死刑，其餘24人分別被囚3年至無期徒刑及死緩；及至今年3月，二審維持對徐作出的死刑判決。



當年目擊殺人案的一名劉姓店東，近日接受媒體訪問時仍心有餘悸。她表示，案發當晚羅某突然闖入店內，5名刀手均黑布蒙面刀手尾隨而入，10多秒間羅某便身中多刀躺臥在血泊中，最終因失血過多死亡。案發後，警方調查發現死者羅某是豐城市一個涉黑組織的骨幹成員，「這宗案件極可能是由兩個黑惡勢力的『江湖』打殺引起的」；同年11月及12月，徐文俊等6人相繼投案及被捕，最終將該犯下57宗違法犯罪的黑惡勢力組織連根拔起。



警方透露，徐文俊早年在當地養路辦工作，2004年加入一個涉黑組織，「但是在幾次打殺當中，徐對該組織心生不滿，認為首腦沒有魄力，又投靠另一涉黑組織」；徐之後主要在一些娛樂場所販賣毒品，之後因結怨將另一黑幫成員斬得體無完膚，而徐就此「一戰成名」，繼而自立門戶拉攏成員，形成以其為首的黑惡勢力，並通過犯罪手法積累財富，「他還為自己購置遊艇，甚至開辦了馬場」。



省掃黑辦近日透露，自全國展開掃黑除惡專項行動以來，偵辦了徐文俊、姜小平等一系列典型涉黑惡案件；截至上月31日，全省共摧毀近千個涉黑惡組織，起訴6251人，判決4970人。