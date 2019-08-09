六旬漢反鎖房內多日　母聞異味驚見兒成乾屍

台灣新北市一名63歲吳姓男子，自今年6月最後一次在同居的83歲母親眼前出現後，便將自己反鎖在房內。至近日，吳母不斷聞到家中有異味，後在確定味道自兒子房內傳出後報警求助，最終周五（9日）發現愛兒早已陳屍床上，遺體更呈現乾屍狀態。警方初步排除外力介入，吳男詳細死因仍待進一步調查釐清。



據了解，未婚的吳男向來生性孤僻，雖與母親、弟弟同住，但他經常獨自待在房內，連洗澡和上廁所均在房內解決，甚為排斥跟家人接觸，與母親二人平時亦近乎零互動。當家中傳出異味時，已有1個多月時間沒有看到兒子的吳母，起初因以為只是老鼠或流浪動物的屍臭味而不以為然，但在認定味道是自吳男房間傳出後，遂於周五從門縫中一探究竟，結果發現吳男倒臥床上已無反應，且雙腿姿勢詭異，遂趕緊報案。



警方趕抵現場後立即破門入內，驚見吳男衣着完整地陳屍床上，吳母眼見兒子近乎乾屍的模樣後亦隨即淚崩。警員勘驗現場後，初步排除外力介入，惟因現場未有發現遺書、藥物等，故會朝病亡方向偵辦，確切死因需待檢警相驗後進一步釐清。