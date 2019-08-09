大選民調：韓國瑜領先惟優勢縮小　民眾黨獲8%支持度

台灣的總統大選明年1月舉行，有台媒周五（9日）公布最新民調，顯示國民黨候選人、高雄市長韓國瑜維持領先優勢，惟在藍綠對決下領先幅度縮小，與爭取連任的民進黨候選人蔡英文差距僅3%，屬誤差範圍內。至於政黨傾向方面，台北市長柯文哲新成立的台灣民眾黨獲8%支持度，超越現時立法院第三大黨時代力量。



根據民調結果，若僅為藍綠對決下，韓國瑜支持度為48%，蔡英文為45%，雙方差距較上月縮小1%；若鴻海集團前董事長郭台銘與柯文哲合作，投入與蔡、韓一同競選，結果顯示韓國瑜支持度仍保持最高，為37%，其次是蔡英文32%，郭台銘26%。台媒分析認為，柯文哲組黨一事未有對韓國瑜支持度構成顯著影響。



此次民調同時為柯文哲組黨後的首次民調，引起外界關注。根據政黨傾向的民調顯示，時代力量支持度由上月的10%降為4%，落後於台灣民眾黨，顯示台灣民眾黨有取代該黨成為第三大黨之勢。至於傳統兩大黨，民進黨的支持度為22%，較上次調查略增1%，國民黨支持度則為28%，較上次減少3%。