「童話大王」舉報盜版書案　警拘14人涉過千萬人民幣

在內地有「童話大王」之稱的作家、慈善家鄭淵潔，今年初舉報北京兩家公司侵犯其著作權，兜售盜版圖書。江蘇淮安市公安局周五（9日）表示，該案已拘捕14名疑犯，均被依法採取刑事強制措施，準備移送檢方審查起訴，同時案中共查獲100多萬本盜版圖書，涉案金額1000多萬元人民幣（約1132萬港元），被侵權出版社達21家。



擁有鄭淵潔作品獨家版權的北京皮皮魯總動員文化科技有限公司，今年2月舉報涉案公司通過網絡交易、物流發貨方式，兜售盜版《皮皮魯總動員》系列圖書。淮安市公安局淮陰公安分局迅速成立專案組調查，並在2月22日及27日，分別在淮安和北京通州區搗毀涉案公司的2處倉儲窩點，當場查扣11萬多冊侵權盜版書籍。



案情指，疑犯王某為牟取利潤，自前年4月以北京欣盛建達圖書有限公司、北京宏瑞建興文化傳播有限公司為名義，取得銷售圖書許可，再從柴某、郭某處購買盜制的書籍印刷文稿，交由李某等5人進行印刷，並貼上印製的「防偽標識」，最後安排在網上進行銷售。由於網店顯示圖書在北京接單，實際在淮安發貨，加上正版盜版圖書混搭銷售，故不易被當局識別。最終在輾轉7省市後，專案組得以全環節、整鏈條剷除了該犯罪組織。