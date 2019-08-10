印尼男與美女同鄉網戀兩年　赴台結婚始知是大媽逼退婚

印尼男子優素福（Yusuf）早前於南韓工作期間，認識到同鄉女網民。二人相識後異地戀足足兩年，更發展至談婚論嫁階段。不料優素福過去這段時間卻蒙在鼓裏，這名未婚妻原來一直使用美女照片作為頭像。至近日優素福赴台見面後，驚覺對方竟是一名大媽，令他決定取消婚禮。



優素福早前於社交平台結識到一名「美女」，對方照片看來不但皮膚白皙，且外表清秀，令優素福認定對方是自己的終身伴侶。二人其後開始交往，惟女方卻稱要在交往前先訂婚。優素福相信被愛情沖昏頭腦，結果一口答應，令他往後掉進這「鱷魚潭」足足2年。



過去這段時間，優素福曾要求與女友視像對話，惟對方不斷拒絕。直至優素福再三要求下，女方決定「蒙面見面」，男方得知後當然高興，惟過情況他並無任何質疑，即使對方屢向自己討錢購買化妝品，優素福亦只會答「好！」面對這段「連手都沒牽過」，優素福絕無怨言，更毫不介意。



婚訊終至，二人決定相約在台灣見面，優素福終於親眼看到這位新娘子本應大感高興。不料穿起婚紗的，卻是年紀看似比自己大很多的「大媽」，令他無奈退婚。至於一直被盜用照片的女事主表示，圖片其實是她大學時所拍的，如今已為人妻。對於為何被人盜用照片，她也大惑不解。