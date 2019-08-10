浸死9歲腦癱女　親父爺爺獲刑被法院轟自私

江蘇南京9歲腦癱女童楊優璇，去年6月在河中溺斃。警方調查後發現，兇手竟是女童生父楊際響和祖父楊世松，引起輿論嘩然。法院認為被告為逃避監護、照顧義務，將智力殘疾的受害人溺斃，構成故意殺人罪，周五（9日）對楊世松和楊際響分別判監11年和10年半。



案情指，楊優璇剛出生就患上肺炎、缺血缺氧性腦病，後輾轉多地求醫後，被診斷為中樞性協調障礙、重度精神發育遲滯。由於智力低下無法自理生活，甚至不能自主走路和進食，楊優璇最終被評為智力殘疾二級（即重度智殘），且無法根治，終生需受人看護。



及後楊際響夫婦因醫治女兒一事產生矛盾，最終於2012年離婚，由楊取得撫養權，並在翌年交由女兒的郭姓祖母獨力撫養。然而去年5月，郭婦患上癌症，楊際響擔心母親無力再照顧孩子，將孩子送至父親楊世松處，詎料遭其拒絕，對方更提出要將孩子扔到河中。未有反對的楊際響最終決定駕車，與楊世松一同將女兒帶至湖熟街道句容河河道處，並將孩子推入水中致其淹死。



南京市中級人民法院周五就案件一審公開宣判，認定被告非因經濟壓力等原因殺人，犯罪動機自私，手段殘忍，後果嚴重且情節惡劣。惟考量到二人供認犯罪事實，構成坦白，可從輕處罰，遂作出上述判決。死者姑姑楊女士表示，無法接受案件判得太重，目前未考慮是否上訴。她又透露郭婦已完成癌症手術，但受案件影響，身體恢復並不樂觀。