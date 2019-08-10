台年輕上班族期望當網紅　直播主坦言難致富

台灣愈來愈多人希望靠網絡成名，有求職機構調查指出，逾半上班族曾想當網紅，34.9%受訪者更曾經嘗試。他們透過建立官方平台，吸引粉絲關注、互動，逐步躍升為有影響力的「網紅」。但有年輕直播主坦言，要成為網紅擁大量粉絲並不容易，而從直播或影片網站的龐大商機中致富更難。



現時有商業網站經營的直播平台，靠賣點數分紅及舉辦見面會增加粉絲，將旗下的女模特兒打造成網紅。亦有人靠自己殺出血路，台日混血兒「五十嵐幸子」，在Facebook、Youtube等平台，教日語、介紹台日文化差異、經營個人旅遊網站，加上其甜美外表和個性，已累積逾十五萬粉絲。巨大的網絡流量令企業看到其中的商機，邀請她代言產品；更會出資將她再包裝，出席粉絲互動見面會，保持影響力。



27歲的李承翰「肥肥」是「五十嵐幸子」的粉絲，他在粉絲見面會上與女神見面，表現得非常興奮，甚至扮鬼扮馬用髮箍扎起頭髮與對方合照、互動，並將過程直播。事實上，肥肥也想成為一個網紅，他在業餘時間都會拍一些搞笑、美女影片，上傳至Youtube與網民分享，雖僅擁有2000多個粉絲，遠未達到「網紅」階段，但他表示從中得到不少樂趣。



拉德爾是一名上班族，兩年前開始做戶外直播，介紹景點、美食，逐漸成為日常點擊量上萬的Youtuber，且得到平台的認證，邀他為合作夥伴，成為廣告分紅的直播主。他表示，從粉絲到專業的直播主，最重要的是積累經驗，用心去經營；另還要準備專業的攝影器材、多數據的手機流量卡，確保影片傳輸時信號不間斷。



東網駐台記者郭良傑報道