中巴外長急晤談喀什米爾問題　王毅：支持巴國維護權益

印度撤銷查謨與喀什米爾邦的自治權，引起鄰國巴基斯坦不滿，宣布停運連接兩國的列車服務。巴國外長庫雷希周五（9日）緊急訪問中國，與中國外長王毅會面。王毅敦促兩國避免採取令局勢更複雜的單方面行動，強調中方將繼續支持巴方維護自身的正當權益。



庫雷希表示，中國是巴方長期信任的朋友，兩國關係堅如磐石，相信中方會在喀什米爾問題上主持公道。王毅指，中巴是全天候戰略合作夥伴，中方非常關注近日喀什米爾的局勢動盪升級，會繼續支持巴國維護正當權益，將繼續在國際舞台上為巴方主持公道。他續稱，喀什米爾問題是殖民歷史遺留下來的爭議，應根據《聯合國憲章》、相關安理會決議及雙邊協定，以和平方式解決。



查謨與喀什米爾邦首府斯利那加同日發生示威，逾1萬名示威者上街，抗議新德里中央政府收回自治權，切斷電話、互聯網及拘捕近500名政治領袖。示威者向安全部隊擲石，軍方施放催淚氣體及發射橡膠子彈驅散。巴基斯坦首都伊斯蘭堡有近8000名伊斯蘭陣線的支持者遊行至印度大使館，抗議印方撤銷謨與喀什米爾邦自治權，有人焚燒總理莫迪的肖像。