澄邁開發商違規填海毀紅樹林　縣政府被揭敷衍塞責

內地中央生態環境保護督察組周五（9日）通報，自7月起收到民眾舉報，反映海南澄邁縣沿海區域圍海造地、毀壞紅樹林等問題。惟當地政府未有按要求，對相關區域的生態系統作出整改及修復，任由房地產開發商填海造地，使生態問題變得更嚴峻。省政府目前已成立專門調查組，將嚴肅處理違法行為。



資料顯示，在逾4000畝紅樹林區域中，包括灘涂、魚塘、海洋等保護區內的海域，因海南富力房地產企業在建設過程中先後5次破壞，累計毀壞約4700株紅樹林。另外，海南寧翔實業有限公司於盈濱內海的度假區項目，圍海造地填埋4664株紅樹林，涉及面積8.8畝，至今年2月，該項目周邊1960株紅樹林因填海工程而枯死。



當局指出，縣政府自2015年以來曾多次召開會議，討論撤銷、調整保護區範圍代替整改。但在未獲批准下，違規調整土地性質，發展旅遊用地；而紅樹灣項目涉及的15個區域住宅、高爾夫球場等建設內容未批先建、未驗先投，有關部門卻未予制止，更敷衍應對整改方案，上報「紅樹林枯死是因為病蟲害」等不實情況。



督察組指出，澄邁縣委、縣政府對督察交辦問題敷衍應對，縣海洋、林業、環保等有關部門在明知上述項目嚴重違法的情況下，「以罰代管」、「一罰了之」，把關不嚴，導致違規填海造地、破壞紅樹林等情況頻頻發生。