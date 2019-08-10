下游地區受「上下夾擊」　長江委︰防洪形勢不容樂觀

超強颱風利奇馬周六（10日）在浙江溫嶺市登陸，隨即為附近省市帶來狂風暴雨；與此同時，長江三峽水庫周四（8日）起受上游洪水影響，水位一度抬升至約149米，當局決定加大下泄流量。水利部長江委強調，長江防洪遭遇「上下夾擊」，形勢不容樂觀。



受上游洪水影響，三峽水庫周四起出現新一輪每秒4萬立方米以上洪水，入庫流量最高達每秒4.5萬立方米；雖然長江委早前已向三峽集團公司發出調度令，要求加快水庫下泄流量，而水庫亦於周三（7日）晚降至汛限水位附近；惟水庫翌日開始迅速上漲；因攔蓄洪水，三峽水庫水位抬升約3米，漲至149.04米。



至周六上午8時，根據長江委水文局實時監測數據顯示，長江上游寸灘、武隆站來水持續消退；目前，長江中下游兩湖來水平穩，幹流各站水位持續緩退，長江流域控制性水庫總體運行平穩；但受利奇馬影響，長江下游大部分地區出現部暴雨，局部地區降雨量達150毫米以上。



長江委強調，長江防洪遭遇「上下夾擊」，形勢不容樂觀；要求相關省市政府進一步強化責任落實、加強監測預報預警、科學調度水利工程、抓好水庫安全度汛、做好山洪災害防禦、強化城市內澇防範、加強堤防海塘巡查防守，全面做好災害防禦工作。