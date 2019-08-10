剽竊華學者研究　德大學高層「地震」院長辭職

中國女學者楊蓉西的一項研究，早前被德國海德堡大學附屬醫院專家佐恩（Christof Sohn）剽竊。經該校成立的獨立調查委員會多個月調查，德媒周三（7日）報道，佐恩被禁止在未來3個月從事研究和教學相關工作；而且包括院長和該院首席執行官等醫學院高層辭職。



楊蓉西周四（9日）接受媒體訪問時表示，對德國方面的處理結果非常滿意。她一開始並未想到這次調查會動真格。一般情況下，大學發生類似的學術醜聞後，礙於德國聯邦公務員法，最終處理結果往往是賠禮道歉等較輕的處罰。她表示，目前的處理結果有些超出她的預期。



今年2月，以佐恩為代表的海德堡大學相關團隊宣布，研發出一種突破性的血液檢測方法，可用於乳腺癌的早期檢測，但之後被德媒揭發可能剽竊佐恩前同事楊蓉西的科研成果。



報道指，海德堡大學醫學院已有4分之3董事會成員，因該醜聞辭職，包括院長和該院首席執行官。調查委員會已認定佐恩是這宗學術醜聞的「罪魁禍首」，他目前被「禁職3個月」，但只限於行政領域，仍可為患者治療。但由於受德國公務員法的約束，有關部門難以解僱他。