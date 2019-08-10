青島關閉全市景區　專家︰利奇馬對山東影響時間較長

超強颱風利奇馬周六（10日）凌晨登陸後，橫掃浙江全境，造成大量死傷；由於預計利奇馬下周日（11日）傍晚至夜間將在山東二次登陸，省政府嚴陣以待，省防汛抗旱指揮部（下稱省防指）周六中午2時已把防颱風Ⅲ級應急響應提升為II級應急響應；青島亦下令全市景區下午4時起關閉。另有氣象專家指，預計利奇馬北上後，對山東影響時間將較長。



據了解，山東省氣象局周六發布颱風黃色預警信號，另因省內不少地區受暴雨侵襲，省氣象台亦發布暴雨橙色預警信號。省防指要求各級政府提前轉移危險區群眾，確保人民生命安全。另省政府亦要求應急管理等部門，督促危險化學品企業全面檢查生產、使用、儲存危險化學品的場所和倉庫，做好防範措施，避免發生重大事故。



鑑於濰坊市去年兩次颱風引發的洪災損失嚴重，該市已下發緊急通知，要求各縣全力應對可能出現的暴雨山洪、海水倒灌、停電斷網等情況。另青島市文化和旅遊局亦發布緊急通知，要求全市景區周六下午4時起全部關閉，停止參觀遊覽活動。



另中央氣象台首席預報員何立富分析，利奇馬在海上或剛登陸時，中心強度強，中心風力大，結構比較對稱；但登陸後，結構開始變得不對稱，中心附近降水較弱，風力較小，惟強降雨主要集中在颱風北部以及颱風倒槽；他又預計，隨着利奇馬一路向北移動，降水主要影響浙江中北部、上海、江蘇、安徽東部、山東一帶，在未來兩三天內，該些地區將出現暴雨。



何立富又指，利奇馬進入渤海灣後，會出現回旋少動的情況，因此預計對山東的影響時間比較長，影響也比較大，加上山東早前的高溫天氣，一些地區出現旱澇急轉，令發生地質災害的風險較高。



另外，青島市人民政府新聞辦官方微博「青島發布」早前轉載一篇颱風預報時，涉嫌違規發布颱風預警，結果被青島專業氣象台官微「青島氣象」指摘；青島市政府新聞辦周五（9日）公開致歉，表明會引以為戒，杜絕此類事件再發生。