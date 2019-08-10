幼稚園老師為復仇投毒　致1死1傷獲判死緩

廣東揭陽一名31歲的林姓幼稚園老師，因對莊姓園長不滿，竟在學生的水杯中倒入老鼠藥報復，導致一名幼童死亡，一名幼童輕傷。案件近日在揭陽市中級人民法院開審，法官以投放危險物質罪，判處林女死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身。



經法院審理查明，林女因發泄私憤表達對園長的不滿，於去年6月22日，趁學生及同班老師入睡之際，將事先買好的部分老鼠藥倒在學生飲用的水杯中。有兩名學生在飲用後，出現身體抽搐、嘔吐、臉色發青等情況，其中一人經送院搶救無效死亡。



公安部門立案偵查，並將林女等人刑事拘留。至8月6日，林女向警員交代上述犯罪事實。林女表示，因經濟條件不好，9歲時就被親父分給揭西某戶人家當孩子。自小的經歷令她覺得心裏特別自卑。



林女指出，在去年春節過後，莊女邀她到其幼稚園當教師，林女考慮到家中的經濟情況而答應。林女在上班後，經常重遇一些以前認識的學生家長，「她們有的故意諷刺我為甚麼要來幼稚園當老師。事後林女今年四、五月期間，因多次與丈夫吵架而產生自殺念頭，並向園長莊女請假。惟莊女事後跟幾名同事傳出林女的家事，令她非常生氣，逐作出上述行為。



法院經認為，林女無視國家法律，故意投毒造成他人傷亡，嚴重危害公共安全，其行為已構成投放危險物質罪。林女的犯罪情節惡劣，社會危害性大，應依法嚴懲。但考慮林對投放危險物質的罪行自首，依法可以從輕處罰，遂作出上述判決。